Киргизия впервые стала членом СБ ООН

Киргизии при этом понадобилось четыре тура. За место в СБ с государством соперничали Филиппины, но трижды никто не набрал необходимых двух третей голосов. В ходе четвертого тура Киргизию поддержали 142 государства, а Филиппины получили 49 голосов.