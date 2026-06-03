Киргизия впервые стала членом СБ ООН

За включение страны в состав СБ на 2027−2028 годы проголосовала Генеральная ассамблея.
Киргизии при этом понадобилось четыре тура. За место в СБ с государством соперничали Филиппины, но трижды никто не набрал необходимых двух третей голосов. В ходе четвертого тура Киргизию поддержали 142 государства, а Филиппины получили 49 голосов.
В среду ГА выбрала пятерых новых непостоянных членов СБ на 2027−2028 годы.
Мандаты получили два западноевропейских государства, по одному из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия.
Из всех нынешних претендентов только Киргизия никогда не была в составе СБ ООН.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.