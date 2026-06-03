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Киргизия впервые стала членом СБ ООН

ООН, 3 июн — РИА Новости. Киргизия впервые вошла в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

За включение страны в состав СБ на 2027−2028 годы проголосовала Генеральная ассамблея.

Киргизии при этом понадобилось четыре тура. За место в СБ с государством соперничали Филиппины, но трижды никто не набрал необходимых двух третей голосов. В ходе четвертого тура Киргизию поддержали 142 государства, а Филиппины получили 49 голосов.

В среду ГА выбрала пятерых новых непостоянных членов СБ на 2027−2028 годы.

Мандаты получили два западноевропейских государства, по одному из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия.

Из всех нынешних претендентов только Киргизия никогда не была в составе СБ ООН.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.

Выбранные государства заменят в Совете Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали. Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия и Либерия пока сохранят свои места непостоянных членов СБ.

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