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Le Monde: Франция подталкивает Европу к диалогу с Россией

Страны Европы с подачи Франции изучают возможность возобновления переговорного процесса с Россией на фоне усталости США от конфликта на Украине. Об этом пишет издание Le Monde.

Источник: AP 2024

«Европа осознает: несмотря ни на что, ей необходимо возобновить диалог с Москвой. В европейской позиции произошли изменения», — сказал источник, близкий к председателю Европейского совета Антониу Коште.

Как отмечает Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон уже несколько месяцев призывает лидеров других стран Европы восстановить контакты с РФ.

Согласно информации издания, европейским государствам нужен отдельный канал связи с Россией, который будет действовать параллельно с существующим каналом между Москвой и НАТО.

В последнее время в средствах массовой информации появляются сведения о том, что европейские лидеры подыскивают подходящую кандидатуру для ведения переговоров с российской стороной. Ранее назывались имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что европейцам нужно самим выбрать переговорщика, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

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