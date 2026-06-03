Le Monde: Франция подталкивает Европу к диалогу с Россией

«Европа осознает: несмотря ни на что, ей необходимо возобновить диалог с Москвой. В европейской позиции произошли изменения», — сказал источник, близкий к председателю Европейского совета Антониу Коште.
Как отмечает Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон уже несколько месяцев призывает лидеров других стран Европы восстановить контакты с РФ.
Согласно информации издания, европейским государствам нужен отдельный канал связи с Россией, который будет действовать параллельно с существующим каналом между Москвой и НАТО.
В последнее время в средствах массовой информации появляются сведения о том, что европейские лидеры подыскивают подходящую кандидатуру для ведения переговоров с российской стороной. Ранее назывались имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что европейцам нужно самим выбрать переговорщика, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.