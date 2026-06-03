В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что европейцам нужно самим выбрать переговорщика, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.