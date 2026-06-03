Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным без участия США

Последние переговоры России и Украины через посредников из США проходили в феврале в Женеве. Американская сторона заявляла, что у Вашингтона нет активных или запланированных переговоров с Киевом. В телефонном разговоре 25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю Марко Рубио о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву. В российском МИД назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.