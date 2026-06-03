Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным без участия США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным вместо того, чтобы «ждать в очереди», пока США завершат все конфликты. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным вместо того, чтобы «ждать в очереди», пока США завершат все конфликты. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я готов к прямым переговорам с Путиным… вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь», — сказал господин Зеленский. Он добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном.

Последние переговоры России и Украины через посредников из США проходили в феврале в Женеве. Американская сторона заявляла, что у Вашингтона нет активных или запланированных переговоров с Киевом. В телефонном разговоре 25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю Марко Рубио о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву. В российском МИД назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

О ситуации вокруг переговоров по Украине читайте в материале «Переговоры любят тишину».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше