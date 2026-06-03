Шойгу предупредил Армению о последствиях евроинтеграции

Сергей Шойгу указал на то, что более 96% сельскохозяйственной продукции Армении потребляет Россия, то есть республика будет терять более $700 млн в год в случае выхода из ЕАЭС. «В Армении более 40% электроэнергии вырабатывается тоже из газа. Соответственно, роста цен на электроэнергию для промышленности и домохозяйств избежать не удастся», — добавил секретарь Совбеза.