Рубио заявил об отсутствии перспектив по соглашению России и Украины

В конце мая господин Рубио созванивался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Последний заявил ему о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву после атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Позднее Марко Рубио сообщил, что Вашингтон не планирует проводить переговоры с Киевом в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным без участия посредников из США.