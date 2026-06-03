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Рубио заявил об отсутствии перспектив по соглашению России и Украины

Перспективы достижения мирного соглашения между Россией и Украиной не просматриваются. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Перспективы достижения мирного соглашения между Россией и Украиной не просматриваются. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», — сказал господин Рубио (цитата по ТАСС).

В конце мая господин Рубио созванивался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Последний заявил ему о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву после атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Позднее Марко Рубио сообщил, что Вашингтон не планирует проводить переговоры с Киевом в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным без участия посредников из США.

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