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МИД России выразил обеспокоенность на фоне возобновления ударов США и Ирана

Захарова заявила, что возобновление ударов между США и Ираном может привести к возобновлению конфликта в зоне Персидского залива.

Источник: Комсомольская правда

Россия обеспокоена возобновлением ударов между США и Ираном, которые могут привести к повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Весьма обеспокоены подобным развитием событий, которое может привести к возобновлению масштабного военно-политического конфликта в зоне Персидского залива, спровоцированного военной агрессией США и Израиля», — подчеркнула Захарова.

Ранее KP.RU сообщал, что иранские Вооруженные силы нанесли ответные удары по предприятиям США на Ближнем Востоке после атак Вашингтона на объект на подконтрольном Тегерану острове Кешм. Армия Ирана атаковала штаб-квартиру ВМС США на территории Бахрейна.

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