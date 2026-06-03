Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным для завершения конфликта

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу Путина с Зеленским, заявлял, что она может быть результативной только на этапе финализации договоренностей. Однако политической воли со стороны Киева к урегулированию конфликта в Кремле пока не видят. Ей должна предшествовать серьезная работа, подчеркивал представитель главы государства.