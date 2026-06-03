Полиция Чехии назвала кокаином порошок, найденный у митрополита Илариона

Автомобиль с митрополитом Иларионом остановили полицейские 24 мая в чешских Карловых Варах, после того как он с водителем и двумя находившимися в машине прихожанами выехали с территории храма святых апостолов Петра и Павла. Митрополита попросили выйти из машины, после чего «отконвоировали обратно к машине, там уже были аккуратно разложены на дне багажника три пакетика размером примерно два на два сантиметра с белым порошком, и баночка высотой примерно полтора сантиметра с белым порошком», рассказал священнослужитель в интервью РБК.