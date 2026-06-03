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Полиция Чехии назвала кокаином порошок, найденный у митрополита Илариона

В автомобиле митрополита Илариона (Григорий Алфеев) был обнаружен кокаин, сообщила полиция Чехии по результатам экспертизы, передает Deník N.

Источник: РБК

В автомобиле митрополита Илариона (Григорий Алфеев) был обнаружен кокаин, сообщила полиция Чехии по результатам экспертизы, передает Deník N.

Автомобиль с митрополитом Иларионом остановили полицейские 24 мая в чешских Карловых Варах, после того как он с водителем и двумя находившимися в машине прихожанами выехали с территории храма святых апостолов Петра и Павла. Митрополита попросили выйти из машины, после чего «отконвоировали обратно к машине, там уже были аккуратно разложены на дне багажника три пакетика размером примерно два на два сантиметра с белым порошком, и баночка высотой примерно полтора сантиметра с белым порошком», рассказал священнослужитель в интервью РБК.

Митрополит провел под стражей два дня и был отпущен вместе с оператором без предъявления обвинений, затем он вернулся в Россию.

Адвокат священнослужителя называл задержание «спланированной акцией», инициированной анонимным письмом. Прокуратура округа Кладно заявила, что расследование продолжается, однако оснований для дальнейшего содержания митрополита под стражей нет.

Материал дополняется.