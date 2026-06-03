Организации грозит банкротство

Грубо нарушаются фундаментальные принципы организации, заложенные державами — победительницами во Второй мировой войне. В частности, началась усиленная милитаризация Германии и Японии. США, в нарушение экстерриториальности ООН, отказывают в визе замглавы нашего МИД, собиравшемуся выступить на Совбезе.
Но ООН грозит еще и финансовое банкротство. По той причине, что главные «доноры», США и Китай, не спешат платить свои взносы, задолжав соответственно 4 миллиарда и 450 миллионов долларов. В результате уволены уже 3000 чиновников ооновского аппарата. А главное — сворачиваются программы ооновской помощи в области борьбы с голодом и эпидемиями.
Прежде всего, США, недовольные и правом вето России и Китая, и «сбоями своей машины для голосования», берут курс на подрыв вообще жизнедеятельности ООН, собираясь хоть так прогнуть международное сообщество под себя. Кто не помнит показного недовольства Трампа в ходе его визита в штаб-квартиру ООН, когда даже эскалатор сломался. Но и Китай по-своему включается в борьбу за влияние путем давления. Вот так в ООН своеобразно преломляется складывающаяся многополярность.