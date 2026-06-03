Организации грозит банкротство

Прежде всего, США, недовольные и правом вето России и Китая, и «сбоями своей машины для голосования», берут курс на подрыв вообще жизнедеятельности ООН, собираясь хоть так прогнуть международное сообщество под себя. Кто не помнит показного недовольства Трампа в ходе его визита в штаб-квартиру ООН, когда даже эскалатор сломался. Но и Китай по-своему включается в борьбу за влияние путем давления. Вот так в ООН своеобразно преломляется складывающаяся многополярность.