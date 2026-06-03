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Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Российские войска продвинулись в Красном Лимане в ДНР. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Источник: Life.ru

По его словам, бои в городе продолжаются. Пушилин отметил, что продвижение есть, однако ситуация остаётся сложной из-за характера боевых действий. Глава ДНР подчеркнул, что речь идёт о городских боях, поэтому события развиваются не так быстро.

При этом, по оценке Пушилина, положение украинских сил в Красном Лимане становится неблагоприятным.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжёлых столкновениях в районе Рай-Александровки под Краматорском. По его словам, украинские военные продолжают перебрасывать туда дополнительные резервы, пытаясь удержать стратегическую высоту. Однако эти силы попадают под мощный огонь российских подразделений и уничтожаются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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