Трамп примет участие в саммите НАТО в Турции

Соответствующее заявление Рубио сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
«Сам президент примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут четко изложены», — сказал он.
Ранее Рубио отметил, что Трамп разочарован альянсом и считает, что НАТО необходимы изменения.
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