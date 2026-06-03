Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп примет участие в саммите НАТО в Турции

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующем саммите НАТО в Турции.

Источник: AP 2024

Соответствующее заявление Рубио сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«Сам президент примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут четко изложены», — сказал он.

Ранее Рубио отметил, что Трамп разочарован альянсом и считает, что НАТО необходимы изменения.

36-й саммит НАТО запланирован на 7—8 июля, он пройдет в президентском комплексе Бештепе в Анкаре. Предыдущая встреча на высшем уровне альянса проходила в Турции в 2004 году в Стамбуле.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше