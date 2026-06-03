Рубио: США не отказываются от идеи получения Гренландии

«Мнение президента [США Дональда Трампа] заключается в том, что намного легче защищать это, когда ты это контролируешь, имеешь полный контроль над этим. Мы, разумеется, ведем переговоры с Данией и Гренландией. Они теперь идут на ежемесячной основе. Думаю, у нас будут достаточно хорошие новости», — сказал глава американской дипломатии на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Он (Трамп — прим. ТАСС) прав: если бы мы владели этим, было бы легче защищать это», — отметил Рубио.