Рубио: США не отказываются от идеи получения Гренландии

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не отказываются от идеи получения суверенитета над Гренландией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мнение президента [США Дональда Трампа] заключается в том, что намного легче защищать это, когда ты это контролируешь, имеешь полный контроль над этим. Мы, разумеется, ведем переговоры с Данией и Гренландией. Они теперь идут на ежемесячной основе. Думаю, у нас будут достаточно хорошие новости», — сказал глава американской дипломатии на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Он (Трамп — прим. ТАСС) прав: если бы мы владели этим, было бы легче защищать это», — отметил Рубио.
На вопрос о том, известно ли ему, что Гренландия является частью Дании, глава внешнеполитического ведомства ответил: «Пока что».
Американская администрация сообщила 31 января о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно многое уже удалось согласовать. Нынешнее американское руководство неоднократно заявляло о необходимости присоединения Гренландии к США. Ранее Вашингтон предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.