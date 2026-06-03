РФ не будет оплачивать кризис в Армении после евроинтеграции, предупредил Шойгу

Шойгу также указал, что Брюссель не готов брать на себя реальные расходы, например, покрывать разницу в стоимости газа, который на 84% идёт из России. Кроме того, Армения уже ведёт переговоры о поставках топлива для своей АЭС от западных партнёров и привлекает иностранных подрядчиков к работам без согласования с Москвой. Шойгу предостерёг, что такими темпами можно не только лишиться гарантий безопасности, но и довести дело до настоящей катастрофы.