Рубио объяснил, почему США нельзя рвать диалог с Россией

«Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна — это конфликт на Украине, а отдельно от этого — двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», — сказал он.