Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании, заявил Келин

ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости. Украина отдала производство беспилотников «на аутсорс» Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим», — сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал «войной дронов». Украина в больших количествах получает беспилотники из западных стран, которые поставили их производство на поток, добавил дипломат. При этом Киев, в отличие от России, использует БПЛА для ударов по гражданским объектам, напомнил посол.
«При этом у нас есть огромные ресурсы для производства беспилотников. И в любом случае, мы будем доминировать в этой области», — сказал Келин.