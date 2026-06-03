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Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании, заявил Келин

Келин: Украина отдала производство беспилотников на аутсорс Великобритании.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости. Украина отдала производство беспилотников «на аутсорс» Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим», — сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал «войной дронов». Украина в больших количествах получает беспилотники из западных стран, которые поставили их производство на поток, добавил дипломат. При этом Киев, в отличие от России, использует БПЛА для ударов по гражданским объектам, напомнил посол.

«При этом у нас есть огромные ресурсы для производства беспилотников. И в любом случае, мы будем доминировать в этой области», — сказал Келин.

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