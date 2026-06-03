ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

Также Каллас добавила, что ЕС якобы не видит готовности России к реальным переговорам. «Самое важное — это то, как мы можем подтолкнуть их к переговорам с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы», — отметила она.