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ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

Европе нужно, чтобы Россия пошла на некие «уступки» на переговорах по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в беседе с AFP.

Источник: AP 2024

Он подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) не может быть нейтральным «посредником» между Киевом и Москвой. По ее словам, война в Иране отвлекает внимание Соединенных Штатов, что пока затрудняет переговоры.

Также Каллас добавила, что ЕС якобы не видит готовности России к реальным переговорам. «Самое важное — это то, как мы можем подтолкнуть их к переговорам с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы», — отметила она.

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