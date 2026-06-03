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Над Россией за день сбили 82 БПЛА

Дежурные средства ПВО в период с 8.00 до 20.00 мск сбили над регионами России 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО в период с 8.00 до 20.00 мск сбили над регионами России 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее военное ведомство отчиталось о 354 дронах, сбитых над Россией в ночь на 3 июня. Среди регионов, подвергшихся атаке, была и Ленинградская область. К 09:00 мск там сбили 59 аппаратов. В результате налета пострадали несколько человек, погибших нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаке на Санкт-Петербург, напомнил о заявлении МИДа об ответных ударах.

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