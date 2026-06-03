При атаке дрона в Брянской области погиб машинист автокрана

В Брянской области украинские беспилотники атаковали специализированный транспорт энергетиков, погиб машинист автокрана, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Мужчина был работником ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго. Еще один сотрудник предприятия ранен, добавил Ковальчук.
В Запорожской области 3 июня от атак дронов пострадало 6 человек, двое погибли. Дроны атаковали мясокомбинат и среднюю школу.
В Белгородской области погиб мужчина из-за ударов БПЛА. Медики боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
За ночь в регионах России силы ПВО сбили 354 украинских дрона. Аппараты были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.
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