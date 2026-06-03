Хинштейн пообещал не допустить «кота в мешке» при расширении СЭЗ

Он подчеркнул, что речь идет только о новых компаниях, а не о перерегистрации прежних игроков. «Только новые производства с определенными критериями, с определенным объемом инвестиций, с четкими ОКВЭДами. То есть речь не идет о том, что любой, кто может, кто захотел, тот пришел. И, безусловно, всех резидентов, в случае, если наша конструкция воплотится в жизнь, дальше будет согласовывать правительство и комиссия правительства России. В этом смысле здесь кота в мешке не будет», — заверил он.