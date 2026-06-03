Хинштейн пообещал не допустить «кота в мешке» при расширении СЭЗ

В Курской области уже предварительно подобран пул инвесторов, которые готовы войти в свободную экономическую зону (СЭЗ) региона, если ее режим будет распространен на весь регион, рассказал в интервью РБК на Петербургском экономической форуме губернатор региона Александр Хинштейн. Их будет согласовывать правительство, поэтому «кота в мешке» не будет, подчеркнул он.
Расширение свободной экономической зоны это «не только и не столько про удержание пострадавших предприятий», сколько про приход новых инвесторов, заверил Хинштейн.
Он подчеркнул, что речь идет только о новых компаниях, а не о перерегистрации прежних игроков. «Только новые производства с определенными критериями, с определенным объемом инвестиций, с четкими ОКВЭДами. То есть речь не идет о том, что любой, кто может, кто захотел, тот пришел. И, безусловно, всех резидентов, в случае, если наша конструкция воплотится в жизнь, дальше будет согласовывать правительство и комиссия правительства России. В этом смысле здесь кота в мешке не будет», — заверил он.
Режим СЭЗ действует в девяти приграничных районах Курской области. По словам Хинштейна, сейчас идет диалог с федеральными ведомствами о том, чтобы распространить режим преференций на всю область. «Большинство коллег нас поддерживают — и Минэкономики, и Министерство промышленности. Идет дискуссия с Министерством финансов», — рассказал Хинштейн. Он признал, что пока в существующем виде СЭЗ «ожидаемых результатов не приносит»: «У нас до настоящего времени есть только один резидент с объемом инвестиций в 120 млн руб».
Что касается видов экономической деятельности, то в приоритете будут связанные с промышленностью и сельским хозяйством, пояснил собеседник РБК.
Он также ответил на вопрос о том, почему в регионе был введен запрет на майнинг, если запуск первого энергоблока Курской АЭС-2 в апреле этого года создал профицит мощности. Хинштейн пояснил, что запрет был введен только в девяти приграничных районах, произошло это по решению правительственной комиссии. «Дело в том, что у нас в девяти приграничных муниципалитетах население освобождено от платы за все услуги, включая и услуги по электропотреблению. И в этой ситуации давать возможность развивать майнинг выглядит довольно странно и нелогично», — добавил он.
В начале мая Хинштейн направил письмо министру энергетики Сергею Цивилеву с просьбой запретить майнинг цифровой валюты в ряде приграничных районов Курской области В обращении губернатор объяснял необходимость введения запрета тем, что в регионе возник риск массового бесконтрольного майнинга населением, расходы на оплату энергии которого могут компенсироваться за счет федерального бюджета.
Режим свободной экономической зоны был распространен на приграничные регионы в 2024 году. Для участников СЭЗ действуют пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций с момента принятия его на учет. Срок действия льгот — десять лет. Также за участки на территории СЭЗ можно будет не платить налог в течение трех лет с момента оформления собственности.
Сначала особый режим действовал в шести муниципалитетах Курской области, но в марте 2025 года к ним добавилось еще три. Тогда же в областном правительстве сообщали, что сформировали перечень из 40 потенциальных инвестпроектов с общим объемом инвестиций 295 млрд руб. Они могут обеспечить объем налоговых поступлений в региональный бюджет в размере 15,4 млрд руб.