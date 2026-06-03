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Мадьяр предложил Венгрию для проведения переговоров между Москвой и Киевом

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил, что его страна могла бы принять новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: Life.ru

«Мы можем оказывать дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также могла бы стать местом для переговоров», — заявил Мадьяр.

По словам политика, Будапешт готов предложить некоторые виды помощи Украине и России в урегулировании конфликта. Однако решающей роли в предоставлении гарантий безопасности украинскому государству европейская страна сыграть не сможет. Господин Мадьяр назвал это задачей «великих держав».

Глава кабмина добавил, что человеческие потери высоки, и не исключил утраты Украиной части земель. По оценке политика, столице нужны не декларативные обещания, а действенные международные механизмы безопасности.

Ранее Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в том, что тот лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами, включая возможность отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Мадьяр заявил, что за такие действия Орбан обязан понести наказание, не уточнив, каким именно образом он планирует добиваться этого. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в соцсети X.

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