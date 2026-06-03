Мадьяр предложил Венгрию для проведения переговоров между Москвой и Киевом

Ранее Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в том, что тот лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами, включая возможность отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Мадьяр заявил, что за такие действия Орбан обязан понести наказание, не уточнив, каким именно образом он планирует добиваться этого. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в соцсети X.