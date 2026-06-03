В Подмосковье открылись игры «Наследники Победы»: красочные фото на фоне поверженного Рейхстага

Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы» стартовала 3 июня в Подмосковье. В ней впервые принимают участие кадетские, суворовские и нахимовские училища из России, государств-участников СНГ, а также команды юнармейцев. Церемония открытия символично прошла у макета здания Рейхстага, увенчанного Знаменем Победы. 32 сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана будут состязаться за первенство на протяжении десяти дней. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев зачитал участникам соревнований приветствие от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Глава российского военного ведомства пожелал участникам «ярких впечатлений, веры в себя и радости общения!».Главным судьей Международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы» стала двукратная Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Перед участниками соревнований выступил академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Вертолеты Ми-2У пронесли над собравшимися Государственный флаг РФ и копиюй Знамени Победы.