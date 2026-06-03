Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье открылись игры «Наследники Победы»: красочные фото на фоне поверженного Рейхстага

Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы» стартовала 3 июня в Подмосковье. В ней впервые принимают участие кадетские, суворовские и нахимовские училища из России, государств-участников СНГ, а также команды юнармейцев. Церемония открытия символично прошла у макета здания Рейхстага, увенчанного Знаменем Победы. 32 сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана будут состязаться за первенство на протяжении десяти дней. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев зачитал участникам соревнований приветствие от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Глава российского военного ведомства пожелал участникам «ярких впечатлений, веры в себя и радости общения!».Главным судьей Международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы» стала двукратная Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Перед участниками соревнований выступил академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Вертолеты Ми-2У пронесли над собравшимися Государственный флаг РФ и копиюй Знамени Победы.

25

Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы» стартовала 3 июня в Подмосковье. В ней впервые принимают участие кадетские, суворовские и нахимовские училища из России, государств-участников СНГ, а также команды юнармейцев.

Церемония открытия символично прошла у макета здания Рейхстага, увенчанного Знаменем Победы.

32 сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана будут состязаться за первенство на протяжении десяти дней.

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев зачитал участникам соревнований приветствие от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Глава российского военного ведомства пожелал участникам «ярких впечатлений, веры в себя и радости общения!».

Главным судьей Международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы» стала двукратная Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Перед участниками соревнований выступил академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Вертолеты Ми-2У пронесли над собравшимися Государственный флаг РФ и копиюй Знамени Победы.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше