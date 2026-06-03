Иран составил четырехэтапный план сделки с США

На втором этапе Иран предлагает решить четыре вопроса: вопрос судоходства в Ормузском проливе, снятие блокады с иранских портов, отмену нефтяных санкций, освобождение части замороженных активов Ирана. На третьем этапе переговорные группы смогут обсудить санкции и ядерную программу. На последнем этапе страны создадут комитет, который будет контролировать, чтобы обе стороны исполняли свои обязательства по соглашению.
«Члены этого комитета еще не утверждены, но Иран стремится, чтобы в этом механизме присутствовали дружественные и союзные страны, чтобы процесс выполнения соглашения имел необходимую поддержку», — отметил Саид Аджарлу.
С начала апреля между Ираном и США действует перемирие, за которое стороны должны договориться об окончательном мирном соглашении. Однако, как сообщало агентство Tasnim, Тегеран прекратил переговорный процесс с Вашингтоном после того, как Израиль возобновил удары по Ливану. В тот же день американский президент пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, и заявил о продолжении переговоров с Ираном.