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Иран составил четырехэтапный план сделки с США

Руководство Ирана составило четырехэтапный план для достижения соглашения с США. Об этом сообщило Fars со ссылкой на члена переговорной делегации Тегерана Саида Аджарлу. По словам собеседника агентства, план пока не отправили Вашингтону.

Источник: Reuters

Первый пункт плана предусматривает полное прекращение боевых действий. «Этот вопрос должен охватывать все стороны и все фронты: как Иран и США, так и фронт сопротивления», — приводит агентство слова господина Аджарлу.

На втором этапе Иран предлагает решить четыре вопроса: вопрос судоходства в Ормузском проливе, снятие блокады с иранских портов, отмену нефтяных санкций, освобождение части замороженных активов Ирана. На третьем этапе переговорные группы смогут обсудить санкции и ядерную программу. На последнем этапе страны создадут комитет, который будет контролировать, чтобы обе стороны исполняли свои обязательства по соглашению.

«Члены этого комитета еще не утверждены, но Иран стремится, чтобы в этом механизме присутствовали дружественные и союзные страны, чтобы процесс выполнения соглашения имел необходимую поддержку», — отметил Саид Аджарлу.

С начала апреля между Ираном и США действует перемирие, за которое стороны должны договориться об окончательном мирном соглашении. Однако, как сообщало агентство Tasnim, Тегеран прекратил переговорный процесс с Вашингтоном после того, как Израиль возобновил удары по Ливану. В тот же день американский президент пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, и заявил о продолжении переговоров с Ираном.

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