Дмитриев обсудил с представителем АдГ возобновление диалога РФ, ФРГ и США

Как писал Life.ru, ранее депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер подтвердил участие в ПМЭФ, несмотря на позицию МИД Германии. Немецкое внешнеполитическое ведомство рекомендовало представителям АдГ отказаться от поездок в Россию, однако политик всё же приехал в Петербург. Фронмайер объяснял это необходимостью диалога и защиты экономических интересов ФРГ. По его словам, АдГ выступает за сохранение контактов с разными торговыми партнёрами, включая Россию.