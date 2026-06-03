Киргизия впервые избрана в Совет безопасности ООН

Для избрания в Совбез ООН странам нужно получить две трети голосов государств-членов, то есть 127. Киргизия получила 142 голоса, обогнав Филиппины, которые также претендовали на место от стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории ООН. Поздравляю, соотечественники», — написал президент Киргизии Садыр Жапаров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).