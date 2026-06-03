Мадьяр высказался о проблеме вступления Украины в ЕС

По его словам, по итогам переговоров венгерских и украинских экспертов Киев взял на себя гарантии существенного расширения сферы применения венгерского языка в Закарпатье.
«С учетом этого всеобъемлющего соглашения венгерское правительство призывает Украину изменить план действий в отношении меньшинств с учетом договоренностей. Если это произойдет, Венгрия согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС», — сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.Читать дальше