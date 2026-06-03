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Мадьяр высказался о проблеме вступления Украины в ЕС

Мадьяр рассказал об условии вступления Украины в ЕС.

Источник: AP 2024

БУДАПЕШТ, 3 июн — РИА Новости. Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.

По его словам, по итогам переговоров венгерских и украинских экспертов Киев взял на себя гарантии существенного расширения сферы применения венгерского языка в Закарпатье.

«С учетом этого всеобъемлющего соглашения венгерское правительство призывает Украину изменить план действий в отношении меньшинств с учетом договоренностей. Если это произойдет, Венгрия согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС», — сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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