Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине

Глава Госдепартамента также отверг критику в адрес американской администрации по поводу недостаточной поддержки Киева. В качестве примера он привел программу PURL, в рамках которой страны НАТО закупают вооружение у США для последующей передачи Украине, а также напомнил о действующих санкциях против России.