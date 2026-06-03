Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что видит риск дальнейшей эскалации конфликта на Украине на фоне взаимных ударов сторон по удаленным территориям.
Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
«Сейчас есть угроза эскалации, поскольку мы видим удары вглубь России и удары вглубь Украины», — отметил Рубио.
По его словам, Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием ситуации и считает важным не допустить дальнейшего расширения конфликта.
Госсекретарь также подтвердил готовность США вернуться к более активным усилиям по урегулированию украинского кризиса.
«Мы готовы сделать это, как только они будут готовы сделать это», — заявил он, говоря о возможности возобновления дипломатических контактов.
При этом Рубио подчеркнул, что ранее Вашингтон уже использовал различные механизмы давления на Россию, однако переговорный процесс пока не привел к результатам.
Глава Госдепартамента также отверг критику в адрес американской администрации по поводу недостаточной поддержки Киева. В качестве примера он привел программу PURL, в рамках которой страны НАТО закупают вооружение у США для последующей передачи Украине, а также напомнил о действующих санкциях против России.