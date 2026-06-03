Захарова призвала не втягивать страны Персидского залива «в разрушительную войну»

В ночь на 3 июня Иран ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне, а также по судну вблизи Ормузского пролива. Атаке подвергся в том числе аэропорт Кувейта. Погиб один человек, более 60 пострадали. Атака Ирана стала ответом на ракетный удар США по танкеру под флагом Ботсваны, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе.