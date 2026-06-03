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Шойгу: Евросоюз не готов на расходы ради Армении

Европейский союз не демонстрирует готовности тратиться для поддержки Армении, что может привести к заметному росту стоимости газа для республики, импортируемого не из России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Европейский союз не демонстрирует готовности тратиться для поддержки Армении, что может привести к заметному росту стоимости газа для республики, импортируемого не из России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

— ЕС вряд ли это компенсирует. Значит, бремя расходов ляжет на население. Газ подорожает в три-четыре раза, — передает слова Шойгу ТАСС.

Служба внешней разведки России заявила, что ЕС поставил перед Арменией условие о «полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей» с Москвой ради евроинтеграции. Кроме того, объединение готовит материалы против представителей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви.

29 мая лидеры Евразийского экономического союза заявили, что разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума относительно вступления республики в Евросоюз или продолжения ее пребывания в составе ЕАЭС.

27 мая вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армения не собирается выходить из состава ЕАЭС, поскольку ее руководство хорошо осознает объем преференций от участия в нем и от торговли с другими государствами, которые входят в объединение.

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