Шойгу: Евросоюз не готов на расходы ради Армении

Европейский союз не демонстрирует готовности тратиться для поддержки Армении, что может привести к заметному росту стоимости газа для республики, импортируемого не из России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
— ЕС вряд ли это компенсирует. Значит, бремя расходов ляжет на население. Газ подорожает в три-четыре раза, — передает слова Шойгу ТАСС.
Служба внешней разведки России заявила, что ЕС поставил перед Арменией условие о «полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей» с Москвой ради евроинтеграции. Кроме того, объединение готовит материалы против представителей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви.
27 мая вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армения не собирается выходить из состава ЕАЭС, поскольку ее руководство хорошо осознает объем преференций от участия в нем и от торговли с другими государствами, которые входят в объединение.