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Bloomberg узнал о плане Европы организовать переговоры России и Украины

Страны Европы взялись за организацию переговоров России и Украины, пишет Bloomberg. Ранее в ЕС подыскивали кандиатуру спецпосланника для контактов с Москвой.

Источник: РБК

Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план организации мирных переговоров с участием России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что европейские страны намереваются избежать продления конфликта еще на одну зиму. Со слов источников, окончательное решение насчет переговоров будет оставаться за украинским президентом Владимиром Зеленским, и Европа не намерена давить на него по этому вопросу.

В ближайшие дни британский премьер Кир Стармер обсудит этот вопрос с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

2 июня NTV сообщил о приезде экс-канцлера Германии (1998−2005) Герхарда Шрёдера в Москву. Президент России Владимир Путин называл предпочтительным переговорщиком от Европы.

Европа понимает необходимость диалога с Россией, но «только сейчас начала созревать» для переговорного процесса, отмечал в конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что Москва серьезно относится к сигналам из ЕС в виде кандидатур возможных переговорщиков с Россией.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в свою очередь считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине не как нейтральный посредник, а как сторона, чьи интересы затрагивает конфликт. При этом он подчеркнул, что ЕС и США должны продолжать поддерживать Киев.

Путин при этом говорил, что не видит готовности Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Он отмечал готовность завершить конфликт мирным путем при устранении первопричин и на условиях, озвученных в 2024 году. Среди них: вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; демилитаризация и денацификация Украины; отмена всех санкций, введенных против России.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров отказывал Европе в месте за столом переговоров по Украине. По его словам, странам Евросоюза там нет места с их антироссийской позицией. Он указывал, что гарантии безопасности со стороны Запада, «заточенные против» России.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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