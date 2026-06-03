Bloomberg узнал о плане Европы организовать переговоры России и Украины

Путин при этом говорил, что не видит готовности Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Он отмечал готовность завершить конфликт мирным путем при устранении первопричин и на условиях, озвученных в 2024 году. Среди них: вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; демилитаризация и денацификация Украины; отмена всех санкций, введенных против России.