За 30 лет журналист Зайпель полностью пересмотрел своё представление о России

Ранее в Германии из союза журналистов исключили немецкого публициста и тележурналиста Хуберта Зайпеля. Того самого, который написал книгу о президенте РФ Владимире Путине. Главной причиной исключения стало якобы получение гонорара из РФ. В заявлении союза утверждается, что «выплаты противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма». При этом союз никак не пояснил, на основании каких конкретно критериев он выдвинул заключение об этом гонораре.