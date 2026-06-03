Рубио заявил о готовности США продолжать диалог с Россией

США должны продолжать вести двухсторонний диалог с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса. Трансляцию вел NBCNews.
«Отдельно от этого (обсуждения конфликта на Украине — РБК) — двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», — сказал он.
На встрече он также заявил об угрозе эскалации конфликта из-за «ударов вглубь России и ударов вглубь Украины».
Однако Рубио надеется на «хорошие новости» по украинскому конфликту. Он также добавил, что в США не видят других способов урегулирования кризиса, кроме дипломатических.
В мае президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной продолжаются и стороны постепенно приближаются к достижению договоренностей.
Переговоры по украинскому конфликту остаются на паузе, но Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже имеющимся каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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