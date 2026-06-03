Рубио заявил о готовности США продолжать диалог с Россией

«Отдельно от этого (обсуждения конфликта на Украине — РБК) — двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», — сказал он.