Умер бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер

Алекс Янгер родился в 1963 году в Лондоне. В 1986-м поступил на службу в Королевский шотландский полк, позже перевелся в Шотландскую гвардию и получил звание капитана. В 1991 году он присоединился к MI6, выполнял разведывательные задания в Европе и на Ближнем Востоке.