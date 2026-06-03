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Умер бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер

Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. У господина Янгера был рак, пишет The Guardian.

Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. У господина Янгера был рак, пишет The Guardian.

«Многие министры, коллеги, друзья и члены семьи будут помнить его за безграничную преданность общественной жизни Великобритании и защите нашей страны», — заявил господин Стармер.

Алекс Янгер родился в 1963 году в Лондоне. В 1986-м поступил на службу в Королевский шотландский полк, позже перевелся в Шотландскую гвардию и получил звание капитана. В 1991 году он присоединился к MI6, выполнял разведывательные задания в Европе и на Ближнем Востоке.

В 2001 году господин Янгер руководил заграничным представительством MI6 в Афганистане. Он отвечал за обеспечение безопасности во время Олимпиады в 2012 году в Лондоне. С 2014 по 2020 год возглавлял MI6.

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