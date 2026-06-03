Министрам обороны стран ОДКБ показали новые российские БПЛА и системы РЭБ

Среди разработок были представлены интегрированная система радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления для защиты авиационных комплексов от современных и перспективных средств ПВО, а также компоненты разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия для объединения подразделений в единый контур управления. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, система уже проходит боевую апробацию и внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.