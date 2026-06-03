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Министрам обороны стран ОДКБ показали новые российские БПЛА и системы РЭБ

Министры обороны стран—участниц ОДКБ в ходе заседания в Москве ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники российских предприятий ОПК, членам иностранных делегаций продемонстрировали беспилотные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и средства противодействия дронам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министры обороны стран—участниц ОДКБ в ходе заседания в Москве ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники российских предприятий ОПК, членам иностранных делегаций продемонстрировали беспилотные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и средства противодействия дронам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди разработок были представлены интегрированная система радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления для защиты авиационных комплексов от современных и перспективных средств ПВО, а также компоненты разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия для объединения подразделений в единый контур управления. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, система уже проходит боевую апробацию и внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.

Кроме того, делегациям продемонстрировали систему поражения воздушных целей «Зубр», предназначенную для автоматического обнаружения и поражения беспилотников, а также российские БПЛА «Суперкам», «Ланцет» и «Молния» в разведывательной, ударной и противодроновой модификациях.

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