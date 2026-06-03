Аракчи: Иран нанесёт удар по Израилю в случае атаки на Бейрут

Ранее Аракчи заявил, что Тегеран проведёт дополнительные консультации с Москвой по вопросу о возможной передаче обогащённого урана России, поблагодарив российских партнёров за предложение и намерение помочь в решении этой проблемы. Он отметил, что данная тема остаётся одной из самых сложных в ирано-американском диалоге из-за взаимного недоверия, поэтому её детальная проработка отложена до более поздних этапов возможного мирного соглашения. Вопрос уже обсуждался на встречах с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.