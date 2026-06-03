Рубио: США не пытаются спровоцировать кризис или войну на Корейском полуострове

По словам главы американской дипломатии, США не меняют военные планы в отношении КНДР, расстановку сил и средств на территории Республики Корея. «Нет, наша доктрина там остается прежней», — заявил Рубио. «На уровне между военными у нас очень прочные отношения с Кореей», — добавил он.