Рубио: США не пытаются спровоцировать кризис или войну на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон не пытается спровоцировать войну или кризис на Корейском полуострове.
«Мы не пытаемся спровоцировать там кризис. Мы не пытаемся спровоцировать войну или нечто проблематичное», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, комментируя ситуацию на Корейском полуострове.
По словам главы американской дипломатии, США не меняют военные планы в отношении КНДР, расстановку сил и средств на территории Республики Корея. «Нет, наша доктрина там остается прежней», — заявил Рубио. «На уровне между военными у нас очень прочные отношения с Кореей», — добавил он.