Племянник Карапетяна заявил о начале процесса отказа предпринимателя от гражданства РФ

ЕРЕВАН, 3 июня. /ТАСС/. Процесс отказа лидера партии «Сильная Армения», российского предпринимателя Самвела Карапетяна от гражданств РФ и Кипра начат, он завершится до церемонии инаугурации нового премьер-министра Армении. Об этом заявил член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян в интервью Общественному телевидению.
«Начат процесс отказа от гражданства, он находится на своем этапе. Не беспокойтесь, мы пойдем до конца, в ближайшее время у нас будут позитивные решения. Будьте спокойны, к моменту инаугурации процесс будет завершен», — сказал он.
15 апреля Самвел Карапетян в ходе судебного заседания сообщил о начале процесса отказа от всех гражданств, кроме армянского.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока. В выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также блоки «Армения» («Айастан») во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».