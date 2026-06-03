Племянник Карапетяна заявил о начале процесса отказа предпринимателя от гражданства РФ

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока. В выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также блоки «Армения» («Айастан») во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».