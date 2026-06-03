Посольство России порекомендовало Британии эвакуировать из Киева дипломатов

Посол России в Лондоне Андрей Келин довел до МИД Великобритании рекомендацию российской стороны эвакуировать из Киева дипломатический персонал. Это следует из комментария посольства.
«Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве, — отмечается в комментарии (цитата по “РИА Новости”). — Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан».
Андрей Келин был вызван в МИД после падения беспилотника в Румынии. «Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — утверждается в комментарии.
25 мая МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. МИД РФ призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов.