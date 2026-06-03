Мадьяр: Венгрия добилась от Украины согласия вернуть права меньшинству в Закарпатье

В то же время он уточнил, что «Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в ЕС». «Если Украине удастся закрыть все 33 главы переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, то наша страна проведет по этому вопросу референдум, результаты которого будут иметь юридическую силу», — заявил премьер.