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Мадьяр: Венгрия добилась от Украины согласия вернуть права меньшинству в Закарпатье

Премьер-министр республики отметил, что это может открыть путь к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

БУДАПЕШТ, 3 июня. /ТАСС/. Будапешт достиг с Киевом соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Как сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, это может открыть путь к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

«Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав сотен тысяч представителей венгерского меньшинства. Это соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных переговоров на уровне экспертов между Венгрией и Украиной, в которых также приняли участие политические организации венгерского населения Закарпатья и церкви», — написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что «украинское правительство обязалось в ближайшем будущем внедрить согласованные меры в свое законодательство». «Обязательства Украины будут также отражены в плане действий, принятом Украиной в отношении Европейского союза. Если это произойдет, то правительство Венгрии даст согласие на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС», — заверил Мадьяр.

В то же время он уточнил, что «Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в ЕС». «Если Украине удастся закрыть все 33 главы переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, то наша страна проведет по этому вопросу референдум, результаты которого будут иметь юридическую силу», — заявил премьер.

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