Журналист Хелали: Поездка в Старобельск помогла донести правду о Киеве

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что после визита в Старобельск сотрудники Международного комитета Красного Креста выразили соболезнования и констатировали факт трагедии. Он назвал это проявлением принципа нейтральности организации. Парламентарий отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы задействовать и другой ключевой принцип — независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы представить честную точку зрения.