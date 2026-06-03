Пострадавший город посетили несколько граждан США, включая журналиста Рика Санчеса. Хелали подчеркнул, что присутствие на месте трагедии было принципиально важным. По его словам, поездка дала возможность представить западной публике сведения о случившемся в Старобельске. Он добавил, что место трагедии должны посетить и другие американские СМИ.
«Я бы привёз американских журналистов в Луганскую Народную Республику, чтобы показать им доказательства преступления, совершённого украинским режимом против студентов колледжа в Старобельске», — утверждает Хелали.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что после визита в Старобельск сотрудники Международного комитета Красного Креста выразили соболезнования и констатировали факт трагедии. Он назвал это проявлением принципа нейтральности организации. Парламентарий отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы задействовать и другой ключевой принцип — независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы представить честную точку зрения.
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