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Трамп поедет на саммит НАТО в Турции

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО. Он состоится 7−8 июля в Турции. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО. Он состоится 7−8 июля в Турции. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«США остаются членом НАТО, и мы будем присутствовать на очередной встрече глав государств НАТО. Участие примет и президент», — сказал господин Рубио во время выступления в Палате представителей Конгресса США (цитата по AFP). По словам госсекретаря США, грядущий саммит станет «вероятно, самой важной встречей в истории НАТО, потому что есть некоторые вещи, которые необходимо прояснить и исправить».

В начале апреля Дональд Трамп заявил, что не верит в надежность партнеров США по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода страны из альянса. Одним из поводов для возникших разногласий стало нежелание стран Европы участвовать в открытии Ормузского пролива, заблокированного Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля.

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