Трамп поедет на саммит НАТО в Турции

«США остаются членом НАТО, и мы будем присутствовать на очередной встрече глав государств НАТО. Участие примет и президент», — сказал господин Рубио во время выступления в Палате представителей Конгресса США (цитата по AFP). По словам госсекретаря США, грядущий саммит станет «вероятно, самой важной встречей в истории НАТО, потому что есть некоторые вещи, которые необходимо прояснить и исправить».