Иран пригрозил ударом по Израилю в случае атаки на Бейрут

Иран не хочет возобновления войны на Ближнем Востоке, однако готов в любой момент ударить по Израилю в случае его атаки на Бейрут, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, пока не прекратятся военные действия в Ливане.