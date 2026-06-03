Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил ударом по Израилю в случае атаки на Бейрут

Иран не хочет возобновления войны на Ближнем Востоке, однако готов в любой момент ударить по Израилю в случае его атаки на Бейрут, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, пока не прекратятся военные действия в Ливане.

Иран не хочет возобновления войны на Ближнем Востоке, однако готов в любой момент ударить по Израилю в случае его атаки на Бейрут, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, пока не прекратятся военные действия в Ливане.

«Наша военная промышленность значительно активизировалась. Поэтому мы обладаем возможностью продолжать войну в течение любого времени. Но это не означает, что мы хотим войны», — сказал господин Аракчи в интервью «Аль-Маядин».

1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу нанести удары по позициям шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильская сторона обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня. При ударах израильской армии в Ливане погибли шесть человек. В ответ «Хезболла» атаковала ракетами север Израиля, в том числе окраины прибрежного города Хайфа. Иран пригрозил выйти из переговорного процесса с США из-за ударов Израиля по Ливану.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держится за Ливан».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше