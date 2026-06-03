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Нетаньяху назвал разногласия с Трампом похожими на «семейные споры»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его конфликты с президентом США Дональдом Трампом часто похожи на семейные разногласия.

Источник: РБК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его конфликты с президентом США Дональдом Трампом часто похожи на семейные разногласия. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC News.

«Иногда, как и в самых лучших семьях, у нас возникают тактические разногласия. Но мы всегда находим способ их разрешить, и делаем это как настоящие друзья», — сказал он.

Нетаньяху пояснил, что они «сходятся во взглядах на главное». Он подчеркнул, что это касается предотвращения разработки Ираном ядерного оружия и устранения угрозы его использования против Израиля.

Он добавил, что утром главы государств могут поспорить, а к полудню уже договориться.

В конце мая состоялся телефонный разговор, в ходе которого Нетаньяху и Трамп обсудили переговоры с Ираном, сообщил Axios Он оказался напряженным, так как лидеры не сошлись во мнениях о прекращении военного конфликта между Израилем и Ираном.

Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Трамп в телефонном разговоре с Нетаньяху назвал его сумасшедшим. Позже американский лидер заявил, что Израиль и «Хезболла» согласились прекратить огонь.

Ранее Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против действий Израиля в Ливане. 3 июня Трамп сообщил телеканалу ABC News, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели».

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