Нетаньяху назвал разногласия с Трампом похожими на «семейные споры»

«Иногда, как и в самых лучших семьях, у нас возникают тактические разногласия. Но мы всегда находим способ их разрешить, и делаем это как настоящие друзья», — сказал он.
Нетаньяху пояснил, что они «сходятся во взглядах на главное». Он подчеркнул, что это касается предотвращения разработки Ираном ядерного оружия и устранения угрозы его использования против Израиля.
Он добавил, что утром главы государств могут поспорить, а к полудню уже договориться.
В конце мая состоялся телефонный разговор, в ходе которого Нетаньяху и Трамп обсудили переговоры с Ираном, сообщил Axios Он оказался напряженным, так как лидеры не сошлись во мнениях о прекращении военного конфликта между Израилем и Ираном.
Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Трамп в телефонном разговоре с Нетаньяху назвал его сумасшедшим. Позже американский лидер заявил, что Израиль и «Хезболла» согласились прекратить огонь.
Ранее Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против действий Израиля в Ливане. 3 июня Трамп сообщил телеканалу ABC News, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели».
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