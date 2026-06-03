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В Берлине увидели «окно для диалога» Европы и России по Украине

В правительстве ФРГ видят перспективы для возобновления переговоров между Европой и Россией по украинскому конфликту, выяснил Reuters. Путин говорил о возможности завершить конфликт мирным путем при устранении первопричин.

Источник: РБК

В Германии видят, что между Россией и Европой постепенно «открывается окно для диалога по Украине», заявил журналистам представитель правительства Германии на условиях анонимности, передает Reuters.

По словам чиновника, переговоры, скорее всего, станут вопросом месяцев, а не недель, процесс подготовки будет сложным, а главной задачей Европы является создание эффективного дипломатического механизма, который признают все стороны.

На данный момент вопрос о том, кто именно возглавит процесс, остается открытым, но вероятно, что тройка из Великобритании, Германии и Франции «продолжит играть важную роль в этом отношении». При этом источник уточнил, что Берлин подчеркивает необходимость «координации, а не конкуренции» с Вашингтоном.

Reuters также пишет, что в ходе брифинга, где выступал собеседник была затронута тема потенциальных посредников.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт миром на основе прежних предложений Москвы — в том числе, вывода украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в административных границах.

В мае Путин заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является предпочтительным переговорщиком со стороны Европы. Как писали Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ARD-aktuell и Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии, в Берлин скептически отнеслись к этой идее.

Главы МИД стран ЕС отвергли возможность участия Шредера в переговорах. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что экс-канцлер «сидел бы по обе стороны стола».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому конфликту остаются на паузе, при этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном — по уже имеющимся каналам, стороны контактируют на постоянной основе.

Об этом же ранее говорил и сам президент Владимир Путин. «Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет», — сообщал он.

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