В Берлине увидели «окно для диалога» Европы и России по Украине

На данный момент вопрос о том, кто именно возглавит процесс, остается открытым, но вероятно, что тройка из Великобритании, Германии и Франции «продолжит играть важную роль в этом отношении». При этом источник уточнил, что Берлин подчеркивает необходимость «координации, а не конкуренции» с Вашингтоном.