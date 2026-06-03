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Рубио заявил, что посетит страны Центральной Азии

Госсекретарь США подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа выступает за отмену поправки Джексона — Вэника, являющейся ограничителем в торговле Соединенных Штатов с республиками Центральной Азии.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посетит страны Центральной Азии позднее в 2026 году.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Рубио подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа выступает за отмену американским законодательным органом поправки Джексона — Вэника, являющейся ограничителем в торговле Соединенных Штатов с республиками Центральной Азии. «Мы считаем, что это было бы полезно», — отметил он.

«Кстати говоря, мы собираемся провести в регионе встречу в формате C5+1 (США и пять стран Центральной Азии — прим. ТАСС), на которую я поеду позднее в этом году», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

C5+1 — это механизм коллективного взаимодействия США с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Вашингтон использует его примерно с 2015 года.

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