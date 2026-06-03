Рубио заявил, что посетит страны Центральной Азии

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Рубио подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа выступает за отмену американским законодательным органом поправки Джексона — Вэника, являющейся ограничителем в торговле Соединенных Штатов с республиками Центральной Азии. «Мы считаем, что это было бы полезно», — отметил он.