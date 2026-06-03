WP: США намерены в июле ввести новые пошлины на товары из десятков стран

Ведомство во вторник опубликовало итоги этого разбирательства. По его версии, во всех странах, в отношении которых проводились проверки, упомянутые нормы в полной мере не действуют, что якобы наносит ущерб американской стороне в сфере торговли. В связи с этим в отношении поставок из части этих государств аппарат представителя США на торговых переговорах рекомендовал ввести пошлины в размере 10%. В их числе Канада и государства ЕС. В отношении других стран ведомство рекомендовало установить дополнительную тарифную ставку на уровне 12,5%. В их числе Россия, Китай, Индия.