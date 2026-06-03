WP: США намерены в июле ввести новые пошлины на товары из десятков стран

Как отмечается в публикации, пошлины «будут введены в следующем месяце после завершения периода открытого обсуждения». Ранее на этой неделе аппарат представителя США на торговых переговорах рекомендовал ввести упомянутые пошлины. Это было сделано по итогам начатого в марте разбирательства в отношении действующих в этих странах норм, касающихся импорта произведенных с использованием принудительного труда товаров.
Цель расследования, как утверждали в ведомстве, состояла в том, чтобы установить, действует ли в этих государствах «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». Американская сторона заявляла, что намерена выяснить, оказывает ли это какое-либо негативное влияние на торговлю, которую ведут США. Вашингтон подчеркивает, что в США такой запрет действует.
Ведомство во вторник опубликовало итоги этого разбирательства. По его версии, во всех странах, в отношении которых проводились проверки, упомянутые нормы в полной мере не действуют, что якобы наносит ущерб американской стороне в сфере торговли. В связи с этим в отношении поставок из части этих государств аппарат представителя США на торговых переговорах рекомендовал ввести пошлины в размере 10%. В их числе Канада и государства ЕС. В отношении других стран ведомство рекомендовало установить дополнительную тарифную ставку на уровне 12,5%. В их числе Россия, Китай, Индия.
Разбирательство было инициировано на основании раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Он дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия существующим, по мнению американской стороны, ограничениям национальной торговле со стороны других стран.
Некоторые из государств, в отношении которых США планируют ввести эти пошлины, заявили, что считают такие шаги безосновательными.