Киргизия намерена предложить в СБ ООН новые решения по конфликтам в мире

«Именно поэтому важно, чтобы такие страны, как Киргизия, которые никогда ранее не работали в Совете безопасности, были приглашены за этот стол, где принимаются решения, потому что мы считаем, что давно пора: старые решения старых держав снова и снова предлагаются для новых проблем», — констатировал посол.