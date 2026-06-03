Киргизия намерена предложить в СБ ООН новые решения по конфликтам в мире

ГА ООН в среду избрала Киргизию в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2027−2028 годы, передавал корреспондент агентства. Вместе с ней были избраны Австрия, Португалия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго.
«Мы осведомлены обо всех текущих кризисах. У нас есть собственные взгляды. Мы, очевидно, будем консультироваться со многими членами, которые поддержали наше избрание. Мы знаем процедуры Совета безопасности и будем голосом, который попытается представить некоторые инновационные решения», — сказал дипломат журналистам в ООН.
Так Байсалов ответил на вопрос агентства, как Киргизия будет работать над мировыми конфликтами — в Иране, на Украине, в Газе — как непостоянный член СБ.
«Именно поэтому важно, чтобы такие страны, как Киргизия, которые никогда ранее не работали в Совете безопасности, были приглашены за этот стол, где принимаются решения, потому что мы считаем, что давно пора: старые решения старых держав снова и снова предлагаются для новых проблем», — констатировал посол.