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Киргизия намерена предложить в СБ ООН новые решения по конфликтам в мире

РИА Новости: Киргизия предложит в СБ ООН инновационные решения по конфликтам.

Источник: © РИА Новости

ООН, 3 июн — РИА Новости. Киргизия в качестве непостоянного члена Совбеза ООН попробует предложить инновационные решения по конфликтам в мире, в том числе на Украине, заявил в ответ на вопрос РИА Новости посол государства в США Эдиль Байсалов.

ГА ООН в среду избрала Киргизию в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2027−2028 годы, передавал корреспондент агентства. Вместе с ней были избраны Австрия, Португалия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго.

«Мы осведомлены обо всех текущих кризисах. У нас есть собственные взгляды. Мы, очевидно, будем консультироваться со многими членами, которые поддержали наше избрание. Мы знаем процедуры Совета безопасности и будем голосом, который попытается представить некоторые инновационные решения», — сказал дипломат журналистам в ООН.

Так Байсалов ответил на вопрос агентства, как Киргизия будет работать над мировыми конфликтами — в Иране, на Украине, в Газе — как непостоянный член СБ.

«Именно поэтому важно, чтобы такие страны, как Киргизия, которые никогда ранее не работали в Совете безопасности, были приглашены за этот стол, где принимаются решения, потому что мы считаем, что давно пора: старые решения старых держав снова и снова предлагаются для новых проблем», — констатировал посол.

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