Китайские автопроизводители готовы заменить ушедшие из России компании

«В автомобильной сфере после ухода западных компаний осталось много линий производства, а также некоторые свободные производственные помещения. Китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как “Москвич”, “Волга”, “Лада”, “Камаз” и другие», — сказал он.