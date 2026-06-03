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Китайские автопроизводители готовы заменить ушедшие из России компании

РИА Новости: автопром Китая готов сотрудничать с российскими автопроизводителями.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями на смену западных, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях ПМЭФ.

«В автомобильной сфере после ухода западных компаний осталось много линий производства, а также некоторые свободные производственные помещения. Китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как “Москвич”, “Волга”, “Лада”, “Камаз” и другие», — сказал он.

По его словам, в области сборки комплектующих и некоторых технологий эти компании уже сотрудничают с Китаем.

«Я считаю, у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве — при соответствующей политике и необходимых условиях», — подчеркнул Чжоу Лицюнь.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.