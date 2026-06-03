7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что у таких контактов есть потенциал. Господин Путин говорил, что «для него лично предпочтительнее» в качестве переговорщика был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Однако его кандидатуру отвергли глава европейской дипломатии Кая Каллас и само правительство ФРГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия откажется от посредничества Европы в переговорах с Украиной.