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Названы ключевые преимущества Ил-114−300 перед зарубежными аналогами

Бренерман: ключевым преимуществом Ил-114−300 является низкий расход топлива.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ключевыми преимуществами российского регионального самолета Ил-114−300 перед зарубежными аналогами являются низкий расход топлива и возможность посадки на аэродромах с короткой полосой, сообщил на ПМЭФ исполнительный директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.

«В чем уникальность этого самолета — в том, что у него удельный расход топлива ниже, чем даже у иностранных конкурентов, например, ATR и Bombardier. Он действительно получился экономичным, он получился универсальным. Ему нужна очень короткая полоса, мы подтвердили 1200 метров всего. То есть, фактически на все аэродромы региональные он садится и взлетает», — сказал Бренерман.

Воздушное судно Ил-114−300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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