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Администрация США работает над новыми санкциями против России, заявил Рубио

Рубио: администрация США работает над новыми санкциями против России.

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Администрация США работает над законопроектом сената о новых санкциях против России и ожидает согласования формулировок с его авторами, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы работаем с вами, сенатор Грэм (сенатор Линдси Грэм внесен РФ в перечень террористов и экстремистов — ред.), а также с другими и управлением юрисконсульта… полагаю, вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений», — сказал Рубио в сенате США.

Рубио указал, что сейчас ведется согласование формулировок по законопроекту и отметил, что поддерживает наличие новых инструментов санкционного давления на Россию в распоряжении президента США Дональда Трампа.

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