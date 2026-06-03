Администрация США работает над новыми санкциями против России, заявил Рубио

«Мы работаем с вами, сенатор Грэм (сенатор Линдси Грэм внесен РФ в перечень террористов и экстремистов — ред.), а также с другими и управлением юрисконсульта… полагаю, вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений», — сказал Рубио в сенате США.